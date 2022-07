Anitta agradeceu também a presença de seu namorado, o produtor Murda Beatz - Reprodução/Instagram

Anitta agradeceu também a presença de seu namorado, o produtor Murda BeatzReprodução/Instagram

Publicado 25/07/2022 13:06 | Atualizado 25/07/2022 13:08

Rio - Após passar por cirurgia para tratar endometriose , Anitta segue internada em São Paulo. Em boletim médico divulgado nesta segunda-feira (25), a equipe do Hospital Vila Nova Star decidiu, após avaliação do quadro clínico da cantora de 29 anos, mante-la sob os cuidados médicos nesse processo de recuperação.

"O Hospital Vila Nova Star, da Rede D’or, informa que a artista Anitta seguirá internada na unidade, na zona sul da cidade de São Paulo. A decisão da equipe médica ocorreu após avaliação do quadro clínico da paciente nesta manhã", diz o boletim.

"A artista foi submetida na última quarta-feira (20/7) a um procedimento minimamente invasivo para tratamento de endrometriose (condição inflamatória originada pelo crescimento anormal de células do endométrio fora do útero). A cirurgia foi bem sucedida, sem intercorrências. A evolução do quadro clínico é considerada satisfatória. A paciente será submetida amanhã, terça-feira (26), a uma nova avaliação de sua equipe médica para a definição sobre a alta hospitalar", conclui.