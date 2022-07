Silvia Poppovic atualiza estado de saúde do marido após transplante de medula óssea - Reprodução/Instagram

Publicado 25/07/2022 18:50

Rio - Silvia Poppovic voltou a atualizar o estado de saúde do marido, Marcello Bronstein, que está com leucemia. Nesta segunda-feira, a jornalista comentou a expectativa para o resultado do transplante de medula óssea que o endocrinologista recebeu da filha do casal, Ana. Nos Stories do Instagram, a apresentadora demonstrou o otimismo com os efeitos do procedimento realizado no último dia 14, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

"Hoje estamos no 11º dia depois do transplante. Óbvio que não é fácil, mas a gente já começa a se aproximar da data que pode acontecer a pega mesmo, pega das células-tronco doadas pela Ana para o Marcello", explicou Silvia sobre o momento em que o corpo aceita o transplante. "Hoje, tivemos uma alegria! Apareceram 10 em uma contagem de leucócitos! As células estão começando a se organizar para se reproduzir", acrescentou.



No início de julho, Silvia Poppovic usou as redes sociais para revelar que seu esposo, Marcello Bronstein, iniciaria o tratamento contra a leucemia. Na legenda de vídeo publicado no Instagram, a jornalista explicou: "Tentamos o tratamento clínico, mas não resolveu, por isso, a alternativa que nos resta é o transplante de medula. Um caminho difícil, mas temos esperança de que será salvador. Nossa filha Ana, muito generosa, foi a doadora; felizmente compatível!", declarou ela.