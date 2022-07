Rafael Vitti se diverte com a filha em dia de praia no Rio

Rio - Rafael Vitti iniciou a semana aproveitando o dia ensolarado, nesta segunda-feira, para tomar um belo banho de mar com a filha, Clara Maria, de 2 anos. O protagonista de "Além da Ilusão" foi visto na praia da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, se divertindo com a pequena, que é fruto de seu casamento com a humorista Tatá Werneck. O ator segurou a criança pelos braços na beira do mar e, depois, caminhou pela areia com a filha no colo.

Rafael Vitti tem curtido os dias de descanso após o término das filmagens da novela das 18h, em que contracena com Larissa Manoela no papel de Davi/Rafael. Agora, com todas as cenas gravadas, o folhetim escrito por Alessandra Poggi segue em exibição até o dia 19 de agosto. Depois, "Mar do Sertão" assume a faixa com Renato Góes, Débora Bloch e Isadora Cruz.

