Publicado 25/07/2022 20:53

Rio - O irmão de Rodrigo Mussi, Diogo Mussi, contou os detalhes por trás do conflito que vive com o ex-BBB. Depois de revelar o desentendimento que teve com o gerente comercial, o advogado expôs os motivos que levaram os dois a se afastarem, chegando a se bloquearem nas redes sociais.

"A relação sempre foi difícil. Rodrigo tem dificuldade de confiar e se relacionar, e eu vim do mesmo lugar. É importante voltar um pouquinho porque, no 'BBB', eu já fiz muito por ele. Ninguém pensou em pagar o aluguel dele, o condomínio, a luz, a internet, saber se o cartão de crédito estava estourado ou tinha saldo... Desculpa, não sou Jesus Cristo, vou esperar algo em troca, que é reciprocidade", declarou Diogo, nesta segunda-feira, durante entrevista ao "LinkPodcast".

Depois, o advogado associou as dificuldades que os irmãos têm para se relacionar com os problemas que enfrentaram na infância. Os dois foram expulsos de casa pela mãe, assim como o outro irmão da dupla, Rafael, mas também tiveram uma relação conturbada com o pai. "Eu fantasiei algumas situações comigo, Rodrigo, Rafael e meu filho (Luca, de 3 meses). Achava que poderia ter uma mudança drástica em relação à família, a ele se relacionar, mas não aconteceu", desabafou Diogo.

"Falei 'se ele não quer ter uma relação de irmão, vamos ver se ele me ajuda profissionalmente'. Agora eu tenho um filho, tenho que garantir o futuro dele. Mas (para Rodrigo) nunca é o momento. Não dá? Desejo sorte para ele, que ele fique milionário e arrebente, porque ele tem potencial, é um cara muito bonito e carismático. Não adianta uma relação de mão única. Ele mesmo fala 'abençoado para abençoar', então faz isso. Ele postou que os fãs fizeram mais por ele do que a família. Isso me atingiu porque ele sabe o que eu fiz por ele. Não é justo comigo", continuou ele.

O conflito entre Rodrigo e Diogo Mussi se tornou público quando o advogado revelou que sua relação com o irmão Rodrigo Mussi estava estremecida. O ex-participante do "BBB 22", por sua vez, preferiu evitar o assunto nas redes sociais: "Assunto de família se resolve em família", afirmou em postagem feita no início deste mês. Vale lembrar que Diogo era o responsável por divulgar informações sobre o estado de saúde do ex-BBB após ele sofrer um grave acidente de carro no fim de março deste ano.

