Vera Fischer tem documentos furtados durante evento em Belo Horizonte, Minas GeraisReprodução/Instagram

Publicado 25/07/2022 17:54

Rio - Vera Fischer foi vítima de furto, no último domingo, enquanto participava da Feira Hippie, no Centro de Belo Horizonte, Minas Gerais. A atriz de 70 anos ficou sem documentos como identidade e título de eleitor, além de ter dois cartões de crédito e uma quantia de R$ 200 levados por uma mulher, segundo informações da Polícia Militar do estado mineiro repassadas ao site 'Splash'.

A artista registrou o boletim de ocorrência na 4ª Companhia da PMMG, onde relatou não ter visto características para identificar a suspeita de ter cortado a bolsa que Vera carregava para levar os itens.

Nesta segunda-feira, uma nota divulgada pela empresa que gerencia a carreira da atriz afirmou que os documentos de Vera foram encontrados em uma lixeira. Segundo o comunicado, uma mulher que preferiu se manter em anonimato disse ter visto o momento em que um homem jogou os itens no lixo, e entregou os pertences à assessoria da famosa. "Agradeço e admiro muito essa pessoa que escolhe ficar no anonimato e dispor do seu tempo para buscar os meios de fazer o bem e o que é certo", declarou a atriz.

Enquanto, Vera usou o Instagram apenas para comemorar a estadia na capital mineira, onde se apresentou com a peça "Quando Eu For Mãe Quero Amar Desse Jeito" entre sexta-feira e domingo, com os atores Mouhamed Harfouch e Larissa Maciel. "Belo Horizonte foi divina! O teatro lotado o fim de semana inteiro com um público caloroso e maravilhoso", celebrou a atriz na legenda da foto em que posa no palco do Sesc Palladium ao lado dos colegas de cena.

