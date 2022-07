Maíra Cardi volta para as redes sociais após dois meses - Reprodução / Instagram

Rio - Na manhã desta segunda-feira, Maíra Cardi anunciou o retorno às redes sociais, após dois meses de afastamento. No Instagram, a coach de emagrecimento falou sobre o porquê de ter decidido fazer um "detox" da web e dividiu novidades com os seguidores.

"Voltei e antes tarde do que nunca. Pensei em nunca mais voltar? Pensei, e como. Mas voltei para dividir com vocês coisas importantes, coisas que modifiquem a vida da gente, acho que é esse o papel do influenciador", iniciou Maíra por vídeo. "Nunca foi segredo para vocês que as minhas redes sociais nunca foram para trazer apenas pérolas. Eu trago verdades, as dores, as dificuldades da vida, porque acho que é aí que agrego na sua vida. Não só trazer fotos bonitas no helicóptero, no avião", afirmou.

"Essa pausa foi tão necessária para eu olhar minha vida, minha família, meus valores, os valores da internet e reavaliar, o que faz sentido ou não faz sentido e inclusive, dividir. Com que tipo de pessoas eu tenho dividido as minhas coisas e a minha vida? Será que vale a pena eu dividir todas elas? Será que me faz bem consumir todo esse conteúdo e entregar todo esse conteúdo particular da minha vida? Como isso me afeta? Porque não é segredo para ninguém que a internet adoeceu e adoeceu também quem a consome", pontuou.

A influenciadora afirmou que nunca foi o tipo de pessoa que consumia muitos conteúdos da internet, mas por conta da participação de seu marido, Arthur Aguiar, no "BBB 22", acabou sendo obrigada a utilizar mais as redes e consequentemente, ficou com o emocional abalado. "Obviamente essa internet doentia adoeceu a mim, minha família, minha filha. Eu precisei estar ativa para dar um 'feedback' sobre tudo que o Arthur precisava e acabei bebendo desse veneno e precisei me afastar", disse.

Na sequência, Maíra revelou que voltou da pausa com uma outra visão sobre o que é importante compartilhar com seus seguidores e por isso, sua vida deixaria de ser um "livro aberto". "Não são todas as coisas da minha vida que quero partilhar. A partir de agora, vou contar o que eu acho que é importante para que realmente possa transformar a vida de vocês, para que possa impactar, para que possamos trocar. O que for da minha vida particular, que eu ache que não é relevante e não vai agregar nem a mim, nem a vocês, eu não vou contar. Então eu volto, mas cheia de segredos", contou.

A coach de emagrecimento também explicou que a filha, Sophia, de 3 anos, passou por períodos de ansiedade durante o isolamento do pai no "Big Brother Brasil" e isso a fez perceber sobre a importância de dedicar-se integralmente à menina. "Quis ficar 100% com minha filha, entender o que estava acontecendo, estudar. Meus filhos são a minha vida. Parei esse tempo para decidir a felicidade da minha filha. Ela está super feliz, superbem", celebrou.

Ao final do vídeo, Maíra aproveitou para mandar um recado aos seguidores: "Não vão ver por aqui coisas rasas, curtas. Sou uma pessoa profunda e de muito conteúdo", garantiu sobre a nova fase.

