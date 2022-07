Rita Lee - reprodução do instagram

Publicado 25/07/2022 21:33

Rio - Rita Lee está prestes a receber um dos maiores prêmios do Grammy Latino. No dia 17 de novembro, quando acontece a premiação, em Las Vegas, nos EUA, a cantora de 74 anos será homenageada com o Lifetime Achievement Award, honraria dada a artistas que fizeram grandes contribuições à música ao longo de sua carreira.

A novidade foi anunciada, nesta segunda-feira, por Manuel Abud, CEO da Academia Latina de Gravação, em evento promovendo o lançamento da versão brasileira do programa "Acoustic Sessions", que terá Rita Lee como tema da primeira edição. As cantoras Luísa Sonza, Manu Gavassi, Giulia Be, Agnes Nunes e Paula Lima assumiram o desafio de resgatar sucessos da rainha do rock em apresentações gravadas para o programa realizado em parceria do Grammy Latino com a Meta.

Considerada uma das maiores artistas brasileiras, Rita Lee já foi vencedora do Grammy Latino, em 2001, com o álbum "3001", na categoria do melhor disco de rock. Dona de inúmeros hits, a cantora será homenageada pela Academia no ano em que foi curada de um câncer no pulmão esquerdo. A compositora foi diagnosticada com o tumor em maio do ano passado e, desde então, passou por tratamentos para combater a doença.