Publicado 25/07/2022 14:00

Rio - Virgínia Fonseca usou as redes sociais, na noite do último domingo, para compartilhar registros da silhueta após sete meses de gestação de sua segunda filha, Maria Flor, fruto do casamento com o cantor Zé Felipe. No Instagram, a influencer mostrou o bebê mexendo e ainda brincou com o formato inusitado da barriga.

"Florzinha 'on'! Entramos no sétimo mês", escreveu em um vídeo onde pode-se ver o bebê chutando. "Custo a postar qualquer coisa depois do 'fomos', mas a Maria Flor quis participar do 'fomos' hoje e formou um ovo para cá", contou Virgínia, brincalhona, afirmando que a criança quis contribuir para despedida que dispensa aos seguidores no final do dia.

Na manhã desta segunda-feira, a influenciadora aproveitou para filmar momentos com a filha mais velha, Maria Alice, de um ano de idade. "Cadê a galinha, Maria?", perguntou ela para menina que foi correndo buscar uma pelúcia de galinha azul. "Olha como está esperta", elogiou Virgínia.