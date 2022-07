Cachorrinha de Fernanda Vasconcellos morreu no mesmo dia que o filho da atriz nasceu - Reprodução/Instagram

Cachorrinha de Fernanda Vasconcellos morreu no mesmo dia que o filho da atriz nasceu Reprodução/Instagram

Publicado 25/07/2022 15:29 | Atualizado 25/07/2022 17:36

Rio - Fernanda Vasconcellos contou para os seguidores que sofreu uma grande perda no dia em que seu primeiro filho com Cássio Reis nasceu. Nina, cachorrinha da atriz, faleceu no dia 26 de junho, mesma data em que Romeo veio ao mundo. Nas redes, Fernanda Vasconcellos compartilhou alguns registros e lamentou a perda de sua companheira.