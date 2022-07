Linn da Quebrada - Reprodução / Instagram

Linn da QuebradaReprodução / Instagram

Publicado 25/07/2022 14:27 | Atualizado 25/07/2022 14:29

Rio - Linn da Quebrada fez um desabafo em sua conta no Twitter na madrugada deste domingo (24). A cantora, atriz e ex-BBB afirmou que pretende se afastar da mídia e das artes e anunciou que sairá do Brasil em breve.

fotogaleria

"Tô sumida? Tô sumida. Em breve me explico, ou melhor, me pronuncio. Agora só um spoiler: adeus, Brazil vou me distanciar das artes & da mídia por um tempo. Até pq, como dizem por aee flopei, e, cá entre nós, amo ser subcelebrity", escreveu a artista.

"Antes não rola despedida sertransneja?", completou Lina, que construiu uma amizade com Naiara Azevedo depois da participação de amabas no "BBBB 22", da TV Globo. A sertaneja aproveitou para deixar seu comentário. "Lina olha o drama!!!! Te amo", disse Naiara.

Já os fãs, cogitaram que a ex-BBB pode estar cotada para outro reality: "A Fazenda", da Record, que estreia em setembro.