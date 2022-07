Anitta é diagnosticada com endometriose - fotos Reprodução/Instagram

Anitta é diagnosticada com endometriose fotos Reprodução/Instagram

Publicado 17/07/2022 05:00

O DIA procurou o ginecologista Marcelo Marinho para explicar tudo sobre o problema de saúde, que também afeta outras famosas como Patrícia Poeta, Larissa Manoela e Isabella Santoni. Rio - Após Anitta revelar o diagnóstico de endometriose, a doença ganhou destaque e muitas dúvidas em relação aos sintomas e tratamentos surgiram em torno do assunto. Pensando nisso,procurou o ginecologista Marcelo Marinho para explicar tudo sobre o problema de saúde, que também afeta outras famosas como Patrícia Poeta, Larissa Manoela e Isabella Santoni.

fotogaleria

"A endometriose é uma doença onde o tecido que reveste o útero por dentro, o endométrio, se localiza anormalmente fora de sua localização desejada, produzindo um estado inflamatório crônico. Pode ser localizado nos ovários, em alguns ligamentos uterinos, como também em alguns órgão da proximidade, como a bexiga, intestino, ureter, etc", explica o profissional.

Marcelo ainda lista os principais sintomas da endometriose. "O grande sintoma é a dor na região pélvica, que pode se manifestar de várias formas. Na verdade, o seu espectro de manifestações é bastante amplo, podendo ir desde as pacientes sem sintomas até aquelas com dores pélvicas intensas e mesmo incapacitantes. Algumas outras mulheres apresentam dores em cólicas durante o período menstrual, que podem ser intensas e é esse o problema, pois podem ser cólicas atribuídas ao período menstrual, sendo assim subestimadas".

Em seu relato, Anitta contou que sentia dores durante as relações sexuais. Segundo o profissional, essa também é uma forma da doença se manifestar. "É uma expressão da doença. Esse tipo de dor surge normalmente pela localização de focos da endometriose em locais específicos como os ligamentos de sustentação do útero e outros órgãos da pelve; a movimentação do útero durante os movimentos sexuais provocam a dor".

Apesar da Poderosa ter demorado nove anos para saber que sofria de endometriose, Marcelo ressalta que nem sempre é difícil diagnosticar a doença. "De modo usual, o diagnóstico da endometriose não é difícil; algumas lesões, principalmente as de localização ovariana, são facilmente vistas à ultrassonografia transvaginal. Em alguns pontos de localização, como em ligamentos uterinos, na superfície da parede de bexiga e intestinos, o diagnóstico pode ser mais difícil à ultrassonografia, mas outro exame de imagem, a Ressonância Nuclear Magnética (RNM) da pelve é um exame bastante útil e sensível para tal diagnóstico. A grande questão é que pode passar despercebida ou mesmo subestimada naquelas pacientes com queixa de dor pélvica. Infelizmente, o diagnóstico da doença, desde seu início, pode levar longos períodos, até 10 anos, por incrível que pareça".

Tratamentos

Anitta se submeterá a uma cirurgia para tratar a endometriose. Marcelo, então, explica como funciona o procedimento: "Hoje em dia, a tecnologia e a abordagem cirúrgica evoluíram enormemente, devendo ser realizadas por equipes experientes e por via laparoscópica. Essa cirurgia é feita com apenas 3 pequenos furinhos na barriga e o resultado costuma ser bastante satisfatório, com uma recuperação pós-operatória muito boa e rápida", destaca o ginecologista, que revela quando a intervenção cirúrgica é necessária. "Esse é um ponto muito particular e deve ser avaliado caso a caso. Mas alguns casos apresentam uma indicação de tratamento cirúrgico, como aquelas que tem endometriose profunda e mais sintomáticas, com queixas de dores pélvicas".

Além da cirurgia, existem outros tratamentos. "Toda a base do tratamento da endometriose se resume em bloquear as menstruações. Isso pode ser conseguido através do uso de algumas medicações, como o uso de alguns tipos de progesterona por via oral, até mesmo o uso de algumas drogas mais complexas que impedem a menstruação por bloquear o funcionamento de glândulas importantes que comandam os ovários. São estratégias diferentes que devem ser avaliadas individualmente", afirma Marcelo Marinho.

"Um ponto de suma importância é pensar no futuro reprodutivo da paciente. Sabe-se muito bem do potencial da endometriose em causar danos ovarianos, seja na quantidade de óvulos como também na qualidade desses. Assim, toda mulher em idade reprodutiva deve ser muitíssimo bem orientada, levando-se em consideração a preservação da fertilidade. Nesse sentido, as mulheres com endometriose devem ser avaliadas quanto à essa reserva ovariana", alerta o médico.