Publicado 17/07/2022 00:00

Por causa do processo de fusão entre WarnerMedia e Discovery, os projetos de novelas/telesséries para o HBO Max, como 'Segundas Intenções', foram adiados. E existe a expectativa que possam ser retomados ainda este ano. Por outro lado, outros compromissos estabelecidos no Brasil para a plataforma de streaming estão seguindo o seu curso. Existem várias séries gravadas e aguardando apenas o sinal verde para exibição.

Já é possível antecipar, inclusive, que a produção 'No Mundo da Luna', protagonizada por Marina Moschen, será disponibilizada para o assinante em novembro. Uma adaptação da obra de Carina Rissi, a série terá dez episódios de 30 minutos de duração.

'No Mundo da Luna' acompanha a história de Luna (Marina Moschen), uma recém-formada jornalista em busca de trabalho na área que escolheu. Ela tem origem cigana e, para se aproximar da profissão, acaba aceitando escrever sobre horóscopo para um portal de notícias usando cartas do baralho cigano herdado de sua família. Para sua surpresa, o baralho com séculos de história começa a se comunicar diretamente com ela.

Além de cartas falantes, Luna se apaixona por dois rapazes do trabalho, um muito diferente do outro. O elenco da comédia romântica brasileira ainda conta com Leonardo Bittencourt, Romani, Maria Clara Gueiros, Rosi Campos, Bruna Inocêncio, Priscila Lima e Luana Martau.

Ilha Record

Rodrigo Carelli - Divulgação

Segundo o diretor de realities Rodrigo Carelli, a realização do 'Ilha Record' é sempre muito complexa porque acontece "longe de casa". Ou seja, não se dá em São Paulo, como o 'Power Couple' e 'A Fazenda', por exemplo, mas em Paraty, no Rio de Janeiro. Carelli classifica a produção como "um desafio".

Conteúdo

Ainda sobre a nova temporada de 'Ilha Record', que começa nesta segunda-feira, às 22h45, Carelli se diz muito satisfeito com o resultado do material já gravado. E não poupa elogios ao desempenho de Mariana Rios, apresentadora do programa. "Está superintegrada ao projeto e entendendo toda a dinâmica", afirma o diretor.

Várias frentes

Mharessa Fernanda, protagonista de 'Todas as Garotas em Mim', vai se preparar para viver a Ainoã na série 'Reis'. A jovem atriz também tem pela frente um projeto de longa-metragem.

tem nome

Letícia Salles, após 'Pantanal', vai interpretar uma vilã cômica ultramoderna em 'Vai na Fé', a próxima novela das sete na Globo. Mas faltava definir o nome da personagem. Não falta mais. Érica vem aí.

Primeiros nomes

O poeta Bráulio Bessa e o cantor Leoni estão confirmados na nova temporada do programa 'Pode Entrar', exibido pelo GNT. Falta definir a data de estreia.

nacional

Com roteiro, direção e trabalho de ator de Rafael Primot, o Canal Brasil planeja estrear em novembro a série 'Chuva Negra', em 10 episódios. O nome é referência ao local que se passa a história, em uma cidade de praia tranquila onde, eventualmente, uma chuva negra desaba como um prenúncio de acontecimentos trágicos.

Novela musical

'Vai na Fé', como já divulgado, terá como protagonista uma funkeira evangélica, Sol, vivida por Sheron Menezzes. A trilha sonora da novela não ficará atrás e reunirá vários sucessos da música gospel.

Toalha

Pelo atual desenho de grade, a Rede TV! vai deixar para 2023 uma tentativa de melhores índices de audiência.



Até havia uma grande expectativa com a chegada de Juliana Algañaraz ao seu Artístico. Mas durou pouco.

Futuro

Luciana Gimenez - Whagner Duarte/ Reprodução do Instagram

Luciana Gimenez e canais pagos do Grupo Globo. Tem gente realmente achando que, em algum momento, pode dar samba. Sair negócio. No Multishow, por exemplo, há uma torcida muito forte para que ela venha comandar um projeto.

Teatro

Com elenco liderado por Miriam Freeland e Roberto Bomtempo, o espetáculo “Diário de Pilar na Grécia” chega aos palcos do Teatro das Artes, em São Paulo, para temporada de 6 de agosto a 11 de setembro. A comédia infantil conta a história de Pilar, uma menina aventureira e curiosa.



A produção já conquistou diversos prêmios durante sua temporada, iniciada no Rio em 2018.



(Crédito Renata Freeland)

baterebate

O sambista Pretinho da Serrinha fez uma participação na série 'O Jogo Que Mudou a História', produção do Globoplay, interpretando outro sambista.

A banda britânica Coldplay, além da já anunciada apresentação no Palco Mundo, do Rock in Rio, em 10 de setembro, fará outros shows por aqui...

... As novas datas da turnê 'Music Of The Spheres World Tour' incluem o Estádio Nilton Santos (Rio de Janeiro) dia 11 de outubro e o estádio Allianz Parque (São Paulo), nos dias 15 e 16 do mesmo mês.

Ainda nesse embalo, a banda Guns N' Roses fará oito shows no Brasil, a partir de setembro. Começa pela Arena Pernambuco, no dia 4.

Arthur Aguiar diz que vai priorizar o lado musical. Mas, se aparecer um grande projeto de dramaturgia no intervalo, vai que vai...

...Aliás, o ator integra o elenco do filme 'Pluft', que vai estrear em 450 salas de cinema.

C'est fini

Neste domingo, após a 'Temperatura Máxima', acontece a estreia do 'Pipoca', com Ivete Sangalo. A cada programa, a cantora e apresentadora recebe quatro artistas para brincarem em dinâmicas divertidas e inusitadas. Cauã Reymond, Diogo Nogueira, Tadeu Schmidt, Regina Casé, Paola Oliveira e Jonathan Azevedo estarão nas primeiras edições.