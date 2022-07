Larissa Manoela e André Luiz Frambach - Reprodução/Instagram

Rio - Larissa Manoela e André Luiz Frambach assumiram o namoro neste domingo (17). A atriz compartilhou em seu Instagram uma foto dos dois se beijando em uma cachoeira. Na legenda, escreveu: "Modo nós". Nos comentários, André respondeu: "Eu te amo! Sempre será sobre eu e você. Sua felicidade é a minha, e pra sempre estaremos sorrindo como sempre estivemos juntos".

O ator, que está no ar em "Cara e Coragem", na TV Globo, também aproveitou para se declarar à Larissa em seu perfil e postou uma foto do casal dizendo: "Quando é pra ser.. É". A protagonista de "Além da Ilusão" fez questão de comentar: "Nós. Pra vida! Toda". Ela também se manifestou no Twitter para deixar claro o relacionamento. "Veio aí. Soldada baleada & it's the end of the game", brincou ela dizendo em inglês que é o fim do jogo, fazendo referência a sua vida de solteira.



Os fãs, que já suspeitavam do romance, vibraram com a confirmação. O casal viveu um affair no início do ano passado e, há alguns duas começaram a surgir alguns rumores que eles teriam reatado. No último dia 3 de julho, a atriz postou uma foto dos dois juntos na praia. E, ao longo do dia, eles postaram várias fotos e vídeos em que deixavam claro o clima de romance.