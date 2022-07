Allan Jesus concede entrevista ao Fantástico, da TV Globo - Reprodução da TV Globo

Allan Jesus concede entrevista ao Fantástico, da TV GloboReprodução da TV Globo

Publicado 18/07/2022 09:49 | Atualizado 18/07/2022 10:28

Rio - O 'Fantástico', da TV Globo, exibiu, neste domingo, os trechos da entrevista de Luva de Pedreiro que tinham sido proibidos de irem ao ar após uma liminar na Justiça, concedida a Allan Jesus, no dia 1 de julho. Desta vez, o ex-empresário do influenciador digital também decidiu dar sua versão dos fatos ao jornalístico. Devido a isso, Iran Santana Alves foi ouvido outra vez.

À reportagem, Allan contou o que viu em Luva de Pedreiro. “Olha, eu vi nele o carisma, a coisa autêntica, aquele conteúdo nativo, né? Ele tinha elementos que eu tinha certeza que dariam muito certo. Como uma narrativa pautada para jornada do herói, né? Aquele garoto que sonha em ajudar sua família, sonha em crescer no seu trabalho, sabe?”, explicou.



Sobre o contrato entre os dois, o ex-empresário disse que explicou tudo para Iran. "Eu tive esse cuidado de primeiro explicar para todos eles como iria funcionar", afirmou ele, que confirmou que não havia nenhum advogado presente na ocasião. "Não tinha, eu fiz a leitura do contrato com o Iran. Ele é extremamente inteligente, tá? O Iran sabe ler".

No entanto, há duas semanas, o influenciador digital contou que não sabia o que tinha no contrato, em entrevista ao repórter Mauricio Ferraz . “Eu sei lá, nem li, não sabia de nada, não sei, eu não sei muito ler não esse negócio. Sou meio fraco”, disse ele, que estudou até a sétima série.

O documento foi assinado por Allan e Iran em fevereiro deste ano. Nele, há uma cláusula que rompimento do acordo por parte de Iran acarretará em multa de R$ 5,2 milhões. "O contrato que eu tenho com o meu outro criador de conteúdo é o mesmo contrato do Iran", justifica o empresário, que acredita ser um documento equilibrado. "Com certeza".

Na reportagem anterior do 'Fantástico', o pai de Iran disse ter se sentido muito enganado por Allan Jesus. Por isso, a família do influenciador digital pediu para uma advogada rever o contrato. “A gente apontou também, por vontade do Iran, a diminuição do prazo do contrato para metade, o que eles não concordaram”, contou Mayara Cristina Neves de Paula. O contrato tem a validade de quatro anos.



Allan ainda revela a existência de um outro documento. "Existe um contrato onde foi alterado a questão da multa a ser bilateral. Esse contrato não foi assinado, a gente fez as alterações, que são válidas", afirmou o empresário. No entanto, a advogada Mayara rebate: "Não. Não chegamos numa concordância final, né? Então não houve assinatura nem renovação de cláusula, alteração, nada disso”.



Iran desabafou sobre o ex-empresário. “Ele dizia tanta coisa, prometia tanta coisa e que eu não podia sair. Eu queria viver, pô. Eu estava triste, era tipo um cárcere privado mesmo”. Allan alegou que Luva tinha cartões. "Ele tem. Se eu não me engano, duas contas pessoa física. Ele falava: "Allan, eu preciso de x pra comprar isso. Um x'", comentou ele, que acrescentou: Nunca faltou nada para ele. Temos um calendário que eu preciso respeitar de recebimento. Certo?", questionou ele.

Allan também citou o valor dos contratos fechados. "Mais ou menos R$ 2,2 milhões, por aí. Isso em menos de quatro meses de trabalho. Esses contratos começam a ser pagos a partir de julho. Ontem (dia 15), por acaso, já caiu três ordens de pagamento. O Iran já foi comunicado", informou o empresário, que apresentou um documento onde consta contratos, receitas e despesas que envolvem a parceria com Iran. Luva reafirmou, em nova entrevista gravada este fim de semana, que não sabia de valores nem de conta jurídica.

Outra polêmica envolvendo o ex-empresário foi quando ele colocou o nome da empresa na plaquinha fornecida pelo Youtube que os influenciadores ganham quando atingem um grande número de seguidores. O fato incomodou até o jogador Neymar que chegou a questionar o motivo da placa não ter só o nome de Luva de Pedreiro. Iran, então, contou que Allan fez ele mentir para o craque. "Fez eu mandar um áudio pro Neymar dizendo que eu tinha outra placa. Pra eu mentir pra Neymar".

Allan deu sua versão: "Falei: cara, explica pra ele, que de repente ele não sabe, que a placa do youtube você pode ter várias. A gente ia pedir a dele quando ele mudasse de casa". O Youtube, no entanto, negou a informação e disse que só fornece uma placa.

Após vários desentendimentos, Luva de Pedreiro rompeu com Allan e agora é empresariado com Falcão. "Acredito que ele foi manipulado com a promessa de dinheiro rápido, fácil", afirma o ex-empresário. O ex-jogador de futsal rebateu a acusação. "Não teve investida. A investida que teve foi pra contratar ele como influenciador em fevereiro, com o empresário dele. A investida com o Iran em abril foi o Iran que me procurou". No contrato com Falcão, Iran tem direito a uma casa de frente para o mar e uma remuneração de R$100 mil por mês. Além disso, ele ficará com 60% do cachê de todo o trabalho.

Ao ser questionado se pretende abrir mão da multa de R$5,2 milhões, Allan comentou: "Não parei pra pensar sobre isso, existem advogados se falando e vou deixar que eles se resolvam a questão judicial". Porém, em entrevista ao 'Domingo Espetacular', da Record TV, no dia 10, o ex-empresário deu outra versão. "Não tem como. O contrato foi quebrado, preciso ser ressarcido. Não recebi nem o que eu investi, cerca de 180 a 200 mil reais. Não fui comunicado da maneira correta, fui acusado, atacado. Agora, deixo que tudo seja resolvido judicialmente", destacou ele, que não pretende fazer um acordo com Iran. "No momento não".

O embate entre Luva de Pedreiro e Allan segue na Justiça. No próximo dia 26, haverá uma audiência de conciliação entre eles. Até lá, Iran cumpre os compromissos dos dois empresários.



Entenda o caso

A polêmica entre Luva de Pedreiro e seu ex-empresário Allan Jesus começou com uma live no Instagram no fim do mês passado. Na ocasião, o influenciador disse que faria uma pausa na carreira e, logo depois, parou de seguir o empresário nas redes sociais. O site "Metrópoles", então, noticiou que o influenciador possuía apenas R$7500 nas contas. Os valores assustaram os internautas, e muitos questionaram uma falta de transparência de Allan Jesus com o cliente.

No entanto, o ex-empresário ainda alega uma pendência por meio de uma multa de rompimento contratual que, segundo Allan Jesus, é de R$ 5,2 milhões.