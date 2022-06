Falcão e Luva de Pedreiro - Reprodução/Instagram

Falcão e Luva de PedreiroReprodução/Instagram

Publicado 28/06/2022 17:57 | Atualizado 28/06/2022 18:06

Rio - O influencer Luva de Pedreiro passa a ser assessorado pela agência que cuida da carreira de Falcão. O Rei do Futsal postou uma foto ao lado do jovem baiano, que passou as últimas semanas em meio a polêmicas com seu ex-empresário, que foi 'cutucado' por Falcão em publicação no Instagram.

No texto, Falcão afirmou que não é dono do influencer e que todas as agências serão bem-vindas. Entre as histórias relatadas pelo site 'Metrópoles' estava a recusa do antigo empresário em aceitar acordo com grandes marcas como a Nike.



"Receba o que for seu! Obrigado por ter me procurado e me escolhido em te ajudar!", iniciou Falcão, fazendo um trocadilho com o bordão mais famoso do influencer.



Luva de Pedreiro está em Recife ao lado de Falcão, o influenciador Ney Silva e o empresário Marcelo Seiroz, além de seus amigos conhecidos como Goleiro do Luva e Cruzador do Luva, que também fazem parte dessa parceria.



"O mundo abraçou você e sua #Tropa @goleirodoluva @cruzadordoluva e eu também! Todas as decisões serão suas e da sua família, pois o que é pouco pra um, pode ser muito pra outro!", completou, relatando que os colegas que ajudavam Iran nos vídeos também serão contemplados.



"Te apresento pessoas do bem e super profissionais que estarão dia a dia com você e colocará tudo na mesa pra que vocês decidam! Não somos seus donos, não temos cadeira cativa pra nada, qualquer agência que tiver coisas boas para o Iran “Luva de Pedreiro”, será bem vinda! Seja bem vindo, da forma e do jeito que você decidir", completou.