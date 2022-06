Tite - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 28/06/2022 17:31 | Atualizado 28/06/2022 17:32

Rio - O clássico entre Brasil e Argentina, válido pela 6ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, remarcado pela Fifa para setembro, não agradou o técnico Tite. Em entrevista à "Bandnews FM", o treinador da seleção brasileira afirmou que a partida traz um grande prejuízo, e que não há nenhum benefício em disputá-la.

"Tem uma condição de fase de classificação, de formação da equipe, e não um jogo a 61 dias do início Copa do Mundo, correndo risco de ter um atleta expulso ou que tome um cartão e fique fora da estreia na Copa. Traz prejuízo para nós bastante grande e considerável nesse aspecto, até porque, a seleção não fez absolutamente nada para que fosse punida em relação ao jogo", afirmou Tite à 'Bandews FM'.

Em dado momento da entrevista, Tite ressaltou a importância da formação e desenvolvimento do jogador na seleção. O treinador citou o exemplo do volante Danilo, do Palmeiras, convocado pela primeira vez em junho, mas que ainda não entrou em campo, e explicou sobre a diferença de adaptação no clube.

"O atleta chega e precisa da naturalidade dos movimentos, porque é diferente de clube e precisa de um período de adaptação. Quando o Danilo veio, nós falamos com ele da função, o César [Sampaio, auxiliar] mostrou o trabalho em vídeos, os movimentos defensivos dentro do conceito, conversamos, ouvimos. Então, é preciso um período de desenvolvimento, de formação. O Alisson [goleiro] não chegou pronto, por exemplo", completou.