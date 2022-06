Craque Neto - Reprodução/Band

Publicado 28/06/2022 17:01

Rio - O apresentador do Band, Neto, comentou a notícia divulgada pela imprensa europeia que Neymar teria sido comunicado pelo PSG que não faz parte dos planos da equipe francesa. O ídolo do Corinthians disparou contra o clube do brasileiro e também contra Mbappé, que teria dado aval para a saída do camisa 10 da Seleção.

Manda o Paris Saint-Germain para a casa do carvalho! Sai fora desse time que tem um dinheiro sujo! Você não precisa do dinheiro que você tem pra receber até 2025, Neymar. E Mbappé, quem é você para falar do futebol sul-americano?! Você não sabe nem quem foi (Napoleão) Bonaparte!", disparou.

Neto ainda orientou que Neymar volte ao futebol brasileiro, mas especificamente para o Santos, clube que o revelou. "Faça o seguinte. Olha só, um zé roela que te critica agora vai te defender. É um conselho do Mini-Craquinho Neto: vem para o Santos! Larga os caras e vem pro Santos. Sai de empréstimo do PSG. Você consegue trazer mais um três (jogadores) e o Santos ganha o título brasileiro", disse.