Thomas Tuchel, técnico do Chelsea - PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Publicado 28/06/2022 16:21

Rio - O atacante Raphinha está próximo de se despedir do Leeds United. Ventilado em clubes como Arsenal e Barcelona, o jogador, de 24 anos, está bem próximo de acertar com o Chelsea. A informação é do jornalista italiano Fabrizio Romano.

Raphinha OLI SCARFF / AFP

Ainda segundo o jornalista, o clube londrino pagará um valor entre 60 e 65 milhões de libras (cerca de R$ 384 milhões a R$ 416 milhões) para o Leeds United. Agora, o Chelsea negocia os valores salariais e duração de contrato diretamente com o estafe do atacante brasileiro.

O Barcelona chegou a fazer uma proposta de cerca de 40 milhões de euros (aproximadamente R$ 221 milhões, na cotação atual) para contratar o atacante. Porém, o Leeds acabou recusando a oferta. O empresário de Raphinha e ex-jogador do Barcelona, Deco, gostaria que o negócio fosse feito com o clube catalão. No entanto, o Barça demorou para enviar uma nova proposta pelo jogador, que deve fechar com o Chelsea e garantir sua permanência na Premier League.

Raphinha foi o principal nome do Leeds United nos últimos anos, e deve estar na lista final do técnico Tite para a Copa do Mundo do Catar. Na última temporada, o atacante esteve em campo em 35 oportunidades, marcando 11 gols e dando três assistências para seus companheiros. Antes do Leeds, Raphinha defendeu o Rennes, da França, Sporting, de Portugal, Vitória Guimarães, também de Portugal, e o Avaí.