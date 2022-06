Representantes dos 25 clubes se encontraram na CBF para formar a Liga Forte Futebol do Brasil - Divulgação

Representantes dos 25 clubes se encontraram na CBF para formar a Liga Forte Futebol do BrasilDivulgação

Publicado 28/06/2022 15:26

Em encontro na CBF nesta terça-feira (28), 25 clubes das Séries A e B oficializaram a criação da Liga Forte Futebol do Brasil, cujo objetivo é negociar em bloco, como no caso de direitos de transmissão. A nova associação também conversará com os filiados à Libra (Liga do Futebol Brasileiro) em busca de um acordo pela criação de uma liga única para organizar o Brasileirão.

Com Fluminense, Internacional, Athletico-PR e Atlético-MG entre os líderes do grupo, os representantes dos 25 clubes assinaram o estatuto da nova associação. Em nota, a Liga Forte Futebol ressaltou que "já nasce com 62,5% dos clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro".



O movimento é uma resposta à Libra (formada por Flamengo, Vasco, Botafogo, os nove paulistas e o Cruzeiro), que tentou impor seu estatuto a todos os clubes sem negociação. O principal ponto da discórdia diz respeito à divisão da receita com os direitos de transmissão de TV.



Enquanto a Libra deseja o rateio em 40% de forma igualitária, 30% variável por desempenho e 30% variável por engajamento e audiência, os clubes que formaram a Liga Forte Futebol propuseram 50%, 25% e 25%, com possibilidade de negociação, o que não foi aceito até o momento.



Para a Libra, primeiro todos os clubes deveriam primeiro aceitar a adesão à nova liga, para depois esses termos serem discutidos. As conversas entre os dois grupos estão paradas no momento.

Veja a nota oficial divulgada pela nova associação:



Reunidos no Rio de Janeiro, representantes de 25 clubes acabam de assinar a Ata de constituição da Liga Forte Futebol do Brasil, inclusive com a formalização de Estatuto. A Liga . Clubes que integram a Liga Forte Futebol do Brasil:



Athletico PR

Atlético MG

América-MG

Atlético-GO

Avaí

Brusque

Chapecoense

Coritiba

Ceará

Criciúma

CRB

CSA

Cuiabá

Fluminense

Fortaleza

Goiás

Internacional

Juventude

Londrina

Náutico

Operário

Sampaio Corrêa

Sport

Vila Nova

Tombense