Paulo Sousa - Foto: Alexandre Vidal / Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Paulo Sousa - Foto: Alexandre Vidal / FlamengoAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 28/06/2022 15:16

Rio - Paulo Sousa deixou o comando do Flamengo no início deste mês de junho. E, apesar do pouco tempo livre no mercado, está prestes a assumir um novo desafio. Segundo o jornal "Record", de Portugal, o técnico está próximo a ser anunciado pela seleção do Egito.

De acordo com o veículo, Paulo Sousa deve resolver os últimos detalhes contratuais ainda nesta terça-feira. Caso feche o acordo, o português será o substituto do treinador egípcio Ehan Galal, demitido após disputar apenas três jogos com a equipe, tendo sido uma vitória e duas derrotas.

Não é a primeira vez que Sousa assumirá uma seleção. Antes de ir para o Flamengo, o técnico deixou a seleção polonesa para treinar o clube carioca. Além disso, ele já comandou o time sub-16 de Portugal, mas decidiu deixar as categorias de base pouco tempo depois para focar em novos projetos profissionais.

Diferente da Polônia, seleção que Paulo Sousa rescindiu contrato antes de acertar com o Flamengo, o Egito está fora da Copa do Mundo de 2022. A equipe comandada por Salah foi eliminada por Senegal em disputa por uma vaga da África na competição.