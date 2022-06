Lewis Hamilton - Foto: Divulgação/AFP

Lewis Hamilton

Publicado 28/06/2022 14:31

Rio - A polêmica envolvendo o ex-piloto brasileiro Nelson Piquet e o automobilista inglês Lewis Hamilton foi questionada por André Rizek nesta terça-feira (28) em suas redes sociais. Na ocasião, o apresentador do Grupo Globo aconselhou uma mudança de atitude em Piquet, e questionou se os brasileiros devem apenas apoiar os atletas nascido no mesmo país.

"Uso esse lamentável episódio envolvendo um dos grandes nomes do esporte brasileiro para reacender velha discussão: devemos torcer por atletas brasileiros apenas por terem nascido no mesmo país da gente? Jamais torceria para Piquet em duelo contra Hamilton", disse André Rizek.



"Tenho muito mais pontos em comum com Hamilton, na maneira de ver o mundo - e o próprio esporte -, que com Piquet. Em comum com Piquet, apenas o fato de termos nascido no mesmo país - algo que sequer escolhemos. "Ah, mas você então não é um patriota", dirão alguns beócios", completou.



"As pessoas tem todo o direito de ter maior empatia ou mesmo idolatria por atletas de outras nacionalidades. Isso não faz de ninguém anti-patriota. Torcer por atletas de outros países faz de qualquer brasileiro, apenas, um fã de esporte, um torcedor qualquer. Viva Hamilton, uma lenda, um dos maiores nomes da história do esporte mundial. Ao Piquet, desejo que meu conterrâneo aprenda alguma coisa desse lamentável episódio", concluiu.