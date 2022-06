Gabigol fez um gol e perdeu um pênalti na vitória do Flamengo sobre o América-MG - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 28/06/2022 13:16 | Atualizado 28/06/2022 13:17

Rio - O apresentador Benjamin Back fez duras críticas ao comportamento de Gabigol. Durante o "Arena SBT" da última segunda-feira, o âncora detonou a postura do ídolo do Flamengo após a vitória por 3 a 0 sobre o América-MG, no último sábado, e o apontou como jogador mais arrogante que já conheceu.

"Eu gostava muito do Gabigol. Como jogador, é indiscutível, entra na seleção da história do Flamengo. Gostaria do Gabigol no meu time. Por mais que ele esteja vivendo uma fase ruim, acho que o Gabigol joga muito. Mas é o jogador mais arrogante que conheci na vida. Nunca tinha conhecido um jogador tão arrogante quanto o Gabigol. E ele não era. Gente finíssima quando o entrevistei no Santos", disse Benja.

"Quando fui entrevistar na final da Libertadores, ele foi o único jogador do Flamengo que não quis dar entrevista. Eu falei: 'não é para mim, você está falando para o Brasil, para a torcida do Flamengo'. Foi arrogante. Já o vi em shopping no Rio de Janeiro e uma má vontade para tirar foto com as pessoas. É o jogador mais arrogante que eu conheci na vida", completou.