Gramado do Maracanã é motivo de polêmica entre Flamengo e VascoDivulgação/Twitter do Maracanã

Publicado 28/06/2022 13:00

O Vasco iniciou a venda e mais de 24 mil ingressos foram adquiridos em menos de duas horas para o duelo contra o Sport, domingo às 16h no Maracanã, mas o Flamengo não desistiu de impedir a realização do jogo no estádio. O Rubro-Negro entrou com um recurso para anular a decisão da Justiça a favor do Cruz-Maltino.



Na ação, os advogados do Flamengo argumentam que não há no contrato do Termo de Permissão de Uso cláusula que obrigue ceder o Maracanã para outro clube. Além disso, diz que o Vasco se faz de vítima e reforça que o rival não desembolsou "um vintém em investimentos de melhoria do estádio e do gramado", mas deseja "escolher, a seu bel prazer, e com exígua antecedência quando e por qual preço jogará no referido estádio, sob o simplista argumento de que se trata de 'bem público'".



Flamengo e Fluminense negaram ao Vasco a utilização do estádio para a partida contra o Sport, pela Série B, sob o argumento de que era necessário poupar o gramado, que já apresenta desgaste com os jogos, mesmo após a reforma que custou R$ 4 milhões. Entretanto, a Casa Civil do Governo do Rio obrigou que o Maracanã fosse cedido ao Vasco, e a Justiça do Rio também deu decisão favorável ao Cruz-Maltino.



Provocação

O Vasco aproveitou a polêmica sobre o Maracanã e provocou o Flamengo ao lançar um cupom de descontos com o nome 'botecodogigante' para assinatura do plano de sócio-torcedor. É uma ironia em relação à defesa do rival na Justiça, que utilizou o termo "tese de botequim" contra os argumentos dos advogados vascaínos para utilizar o estádio.

Além disso, o Vasco tem feito várias postagens ao longo do dia com referências a botecos e botequins. Com a ação, o clube superou a marca de 58 mil sócios-torcedores.