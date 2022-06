Ronaldo Fenômeno - Reprodução

Ronaldo FenômenoReprodução

Publicado 28/06/2022 14:49

Rio - Volante do PSG, Marco Verratti teve dinheiros e itens de luxo roubados durante o período de férias em Ibiza, na Espanha. O atleta não estava no imóvel alugado, que pertence a Ronaldo Fenômeno, na hora do roubo e o prejuízo pode chegar a três milhões de libras, cerca de R$ 16,6 milhões na cotação atual. A informação foi divulgada pela agência EFE.



A casa de Ronaldo está localizada na zona de Cala Jondal, em Sant Josep. O imóvel não tem sinais de arrombamento e o boletim de ocorrência foi registrado nesta segunda-feira.

Ronaldo é dono do Real Valladollid e do Cruzeiro e fez história no futebol espanhol defendendo as camisas de Barcelona e Real Madrid. O Fenômeno mantém residência na Espanha e possui também imóveis de veraneio, como o de Ibiza.



Verrati é italiano e tem 29 anos. Ele defende o PSG desde 2012 quando deixou o Pescara, seu clube de formação na Itália. No clube francês, o volante conquistou oito campeonatos franceses e seis Copas da França.