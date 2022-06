Thiago Silva e Neymar podem jogar juntos no Chelsea - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 28/06/2022 14:42

Rio - Após rumores de uma possível saída de Neymar do Paris Saint-Germain, da França, o atacante passou a ser especulado em diversos clubes ao redor do planeta. Um deles foi o Chelsea, da Inglaterra, que recentemente foi comprado pelo empresário Todd Boehly, e, com isto, poderia oferecer um projeto melhor para o craque. De férias no Brasil, o zagueiro Thiago Silva comentou sobre a possibilidade de jogar ao lado de Neymar.

"Tem que ir para o Chelsea. Se tiver que ir, tem que ir para lá.. Se acontecer, vai ser o melhor possível. Ele dispensa comentários e performances. Ter um amigo próximo, com essa qualidade toda, eu prefiro (junto) Espero que se concretize, que não fique só nessas notícias… Até o momento, não sei de nada, mas espero que se concretize. Jogar contra? Melhor jogar a favor”, afirmou o defensor.



Além de Thiago Silva, Neymar poderia encontrar outro velho conhecido no Chelsea. Trata-se do treinador Thomas Tuchel, que comandou o Paris Saint-Germain entre 2018 e 2020. Segundo o jornalista alemão Marc Behrenbeck, da Sky Sport, a presença do treinador poderia ser um diferencial para que o atacante brasileiro possa fechar com o clube inglês.

"Sim, o PSG poderia vender (Neymar). Tuchel o aprecia. No entanto, o problema é o salário. Não há negociações concretas no momento. E se o salário de Neymar não cair, o Chelsea não pode pagar, ouvimos isso", comentou o jornalista.