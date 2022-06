Meninas do Brasil bateram a China - Divulgação/CBV

Publicado 28/06/2022 15:18

A Seleção Brasileira de vôlei voltou a quadra nesta terça-feira (28), pela Liga das Nações Feminina, e conquistou importante vitória sobre a China por 3 sets a 2, com parciais de 25-20, 25-23, 18-25, 21-25 e 15-11, em Sófia, na Bulgária. A ponteira Gabi foi o grande destaque do jogo, sendo a maior pontuadora, com 27 acertos (24 de ataque, dois de bloqueio e um de saque).



A escalação de José Roberto Guimarães teve Natinha e Julia Kudiess como novidades. “Ponto” para a líbero, segura na recepção e com boa presença na defesa. A central, embora discreta, se mostrou eficiente em momentos chave. Kisy, com 24 pontos (22 de ataque e 2 de bloqueio), foi outro nome importante. Carol anotou 15 (nove de ataque, cinco de bloqueio e um de saque). Ao todo, o ataque do Brasil caiu 71 vezes, contra 59 da China.

O Brasil chegou aos 20 pontos e segue ocupando terceira colocação geral, atrás de Japão (23) e Estados Unidos (21). A Seleção volta a atuar na próxima quinta-feira (30), às 14h (de Brasília), contra a Coreia do Sul.