Thorsten Legat - Reprodução

Thorsten LegatReprodução

Publicado 28/06/2022 15:41

O ex-jogador Thorsten Legat, com passagem por diversos times do futebol alemão e campeão da Liga dos Campeões de 1992 com o Werder Bremen, sofreu uma queda feia durante a participação em um programa de televisão e terá que amputar um dos testículos.



O ocorrido se deu quando ele se preparava para um teste de mergulho, junto com os profissionais Paul Jahnke e Lola Wippert, no pavilhão Europasportpark, em Berlim.

Porém, ao pular de um trampolim de três metros, teve um impacto muito forte na superfície da água e um dos testículos ficou lesionado. Naquele primeiro momento, os médicos pensaram que ele havia sofrido apenas uma rachadura. Porém, o diagnóstico mudou.

"O testículo será removido em meados de agosto. Na verdade, vou fazer um implante. É como um implante mamário", revelou o ex-jogador.

A operação não afetará a sua fertilidade, pois Thorsten Legat pode ser fértil o suficiente com apenas um testículo.

Em sua carreira como jogador, Legat teve passagem pelo VfL Bochum, Werder Bremen, Eintracht Frankfurt, Stuttgart e Schalke 04.