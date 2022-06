Kaneryd em comemoração de gol feito sobre a seleção brasileira - Divulgação: Twitter/Svensk Fotboll

Publicado 28/06/2022 16:14

Nesta terça-feira, a seleção brasileira feminina perdeu por 3 a 1 para a Suécia no último amistoso de preparação para a Copa América. Em Estocolmo, a equipe brasileira até saiu na frente, mas levou a virada. O resultado ampliou a série invicta das rivais. Ao todo, são 28 jogos sem perder da equipe comandada por Kurt Gerhardsson. Debinha abriu o placar, mas Kaneryd, Hurting e Blackstenius fizeram os gols da vitória das donas da casa.

Para tirar a impressão ruim da derrota para a Dinamarca na última semana, as brasileiras começaram bem e tiveram boas chances no primeiro tempo. No entanto, os gols só vieram na etapa complementar. Logo aos cinco minutos, Debinha colocou o Brasil em vantagem e animou os torcedores.

Com as alterações feitas pelo técnico das suecas, a equipe de Pia Sundhage se perdeu em campo e acabou sofrendo a virada. Kaneryd empatou aos 10 minutos da segunda etapa. Dois minutos depois, Hurting virou a partida para as europeias. Ainda houve tempo para Blackstenius completar a vitória da Suécia aos 44 minutos da etapa final.

O Brasil volta aos gramados no próximo dia 9 contra a Argentina, na estreia da Copa América. A equipe comandada por Pia está no grupo B ao lado de Peru, Uruguai, Venezuela e é claro das "hermanas". A competição será disputada na Colômbia. Na outra chave estão Bolívia, Chile, Colômbia, Equador e Paraguai. Os três primeiros colocados na competição se classificam diretamente para a Copa do Mundo de 2023, que será realizada na Austrália e na Nova Zelândia.