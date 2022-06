Botafogo x Fluminense foi realizado no Nilton Santos, pelo Brasileirão - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 28/06/2022 16:00

Rio - A diretoria do Fluminense demonstrou certo incômodo com a membros da gestão do Botafogo após a cúpula alvinegra negar ingressos de cortesia para familiares dos jogadores no Clássico Vovô realizado no último domingo, no Estádio Nilton Santos, vencido pelo Tricolor por 1 a 0. A informação é do repórter Victor Lessa.

O repasse de cortesias é algo simples e de praxe principalmente em jogos realizados no Maracanã. O imbróglio com a diretoria do Botafogo, de acordo com a publicação, esquentou os bastidores do Fluminense antes da partida na casa alvinegra.

Antes da partida, para piorar a situação, o ônibus que levava a delegação do Tricolor das Laranjeiras ao Nilton Santos foi atingido por uma garrafa e uma das janelas foi quebrada. Nenhum jogador ou funcionário ficou ferido.

O Fluminense venceu a partida e, logo após o clássico, provocou o Botafogo nas redes sociais com postagens em inglês, clara referência ao empresário norte-americano John Textor, dono de 90% da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do Glorioso.