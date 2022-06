Richarlyson - Reprodução

Publicado 28/06/2022 16:43

Emerson Sheik manifestou seu apoio a atitude do ex-atleta e comentarista Richarlyson em declarar sua bissexualidade. Durante o quadro "Placa da Discórdia", do Arena SBT desta segunda-feira (27), os participantes foram unânimes em responder que é uma quebra de barreiras no futebol brasileiro.

Ex-jogador de grandes clubes brasileiros e da Seleção Brasileira, Richarlyson resolveu falar abertamente, pela primeira vez, sobre a bissexualidade. Sheik ressaltou a coragem do depoimento do comentarista da Globo:

"É o que todo mundo de bem pensa, cada um vive da maneira que quer e segue o baile, ninguém tem direito de falar da vida do outro. Talvez abra uma porta que por muitos anos estava fechada. Uma atitude de muita coragem, parabéns, foi muito legal", afirmou o comentarista.

Produzido pela Feel The Match, a série foi lançada oficialmente na última sexta-feira, dia 24, e conta com depoimentos e revelações inéditas de jogadores, árbitros, ex-atletas, torcedores e outros personagens do universo da bola. A produção será apresentada pela jornalista Joanna de Assis e pelo influenciador William de Lucca.