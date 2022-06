Iran Ferreira, o 'Luva de Pedreiro' - Reprodução/Instagram

Iran Ferreira, o 'Luva de Pedreiro'Reprodução/Instagram

Publicado 26/06/2022 20:46

Rio - O Luva de Pedreiro se manifestou nas redes sociais na tarde deste domingo (26). Através de um vídeo, o influenciador revelou que a sua conta no Whatsapp foi hackeada. Apesar da preocupação, ele tranquilizou seus seguidores e afirmou que estava bem.

"Fala, minha tropa! Galera, eu tenho um WhatsApp aqui, galera, que foi meu ex-empresário que fez, galera, e ele sumiu do meu celular. Eu não tenho, hackearam meu WhatsApp. Qualquer mensagem que chegar aí, não fui eu que mandei. Sumiu meu WhatsApp, não mando mensagem para aquele WhatsApp, me hackearam. Quem fez foi meu outro empresário", afirmou Luva no 'Instagram'.

"Fala, minha tropa, mas eu estou de boa, galera. Eu estou bem, graças a Deus, estou com a minha família, graças a Deus. Nós somos brasileiros, não desistimos nunca. Receba, graças a Deus! Tá ligado que é a tropa pesada, estou com a minha família, graças a Deus! Nós é nós! Nós, brasileiros, não desistimos nunca. Receba!", completou.

Nos últimos dias, muitas notícias foram veiculadas sobre o relacionamento de Luva com seu empresário, Allan Jesus. De acordo com a coluna "Leo Dias", do site "Metrópoles", o influenciador movimentou apenas R$ 7500 em contas em 2022.