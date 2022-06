GP Brasil de turfe - Foto: Reprodução/SporTV

Publicado 26/06/2022 19:33 | Atualizado 26/06/2022 19:52

Rio - O jóquei paulista Rubinho Viana montando Nautilus conquistou o Grande Prêmio do Brasil de turfe, neste domingo, no Hipódromo da Gávea, no Rio de Janeiro. Com equilíbrio, a partida foi encaminhada com ao menos quatro cavalos disputando a liderança na maior parte da prova. Na reta final, Nautilus disparou e triunfou de forma surpreendente.

"É uma alegria tão grande, é demais, é sensacional", destacou Rubinho Viana, que conquistou o GP Brasil pela primeira vez. Além disso, desde 2012 uma montaria paulista não vencia o torneio.



Com cardápio variado em 2022 para atrair novos fãs e tentar reviver as arquibancadas, o festival do Grande Prêmio Brasil continua até segunda-feira no Hipódromo da Gávea.