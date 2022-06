Marcus D’Almeida em ação na etapa de Paris da Copa do Mundo de tiro com arco - Divulgação/Federação Mundial de Tiro com Arco

Publicado 26/06/2022 16:14

Um desempenho fenomenal na manhã deste domingo coroou a medalha de ouro para o brasileiro Marcus Vinicius D’Almeida na etapa de Paris da Copa do Mundo de tiro com arco, feito inédito na carreira do atleta. Marquinhos disputou ponto a ponto com o sul-coreano Kim Je Deok e foi impecável no shootout para ficar com a primeira colocação na França.

"Eu estou me sentindo ótimo. Na Coreia foi por uma flecha, para cá a gente trabalhou muito este tempo que ficamos no Brasil. Esta flecha que me tirou do jogo, nós trabalhamos para não acontecer aqui em Paris e agora estamos garantidos na final no México", disse Marcus.



"Eu entrei com uma cabeça no mundial, e aqui eu entrei com outra, estava focado no ouro. Ganhei de dois campeões olímpicos. Esta é minha vez, com licença", celebrou Marquinhos após ser prata nos Jogos Olímpicos da Juventude e em duas etapas do Mundial.



Marcus garante sua participação na etapa final do mundial no México, que acontece entre 15 e 16 de outubro. O brasileiro venceu seus sete combates nesta etapa para confirmar a vitória, inclusive passando pelo campeão olímpico Mete Gazoz nas quartas de final e por dois atletas sul-coreanos, principal força da modalidade, neste domingo.



Na semifinal, Marquinhos superou Oh Jin Hyek por 6 a 4 para disputar o ouro com o também sul-coreano Kim Je Deok. A disputa pelo ouro começou com Kim Je Deok abrindo vantagem no primeiro set, mas Marquinhos não permitiu que o sul-coreano se distanciasse.



Após empate na terceira rodada, Marquinhos acertou na parte vermelha do alvo e Kim abriu 5 a 3, placar que foi igualado por Marquinhos novamente na rodada seguinte. A virada veio na disputa do desempate. O asiático começou com um tiro de 9 pontos e Marquinhos carimbou o centro do alvo para confirmar seu primeiro ouro na Copa do Mundo.