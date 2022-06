Momento em que o zagueiro Vitor Reis, do Palmeiras caiu em campo na final da Copa do Brasil Sub-17 - Reprodução de vídeo/SporTV

Momento em que o zagueiro Vitor Reis, do Palmeiras caiu em campo na final da Copa do Brasil Sub-17Reprodução de vídeo/SporTV

Publicado 26/06/2022 12:47

A final da Copa do Brasil Sub-17 entre Vasco e Palmeiras, em São Januário, teve um momento de preocupação. Aos 16 minutos do segundo tempo, o zagueiro Vitor Reis teve um choque de cabeça em dividida com jogador do Vasco e desmaiou em campo. Ele foi prontamente atendido pelos médicos dos dois clubes. Já acordado, ele saiu de ambulância.



De acordo com informações da transmissão do SporTV, Vitor Reis foi encaminhado ao Hospital Quinta D'Or, em São Cristóvão, por precaução, mas passa bem. Inicialmente, não foi constatada fratura no rosto.



Assim que o jovem zagueiro foi retirado de ambulância de campo, a comissão técnica do Palmeiras tratou de tranquilizar os jogadores do time. Alguns estavam com as mãos na cabeça, preocupados com o companheiro. A partida prosseguiu normalmente quatro minutos depois do ocorrido.