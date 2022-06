Cristiano Ronaldo - AFP

Cristiano RonaldoAFP

Publicado 25/06/2022 19:15 | Atualizado 25/06/2022 21:21

Rio - O novo proprietário do Chelsea, Todd Boehly, se encontrou com Jorge Mendes, empresário de Cristiano Ronaldo, na última semana, em Portugal. De acordo com o portal britânico "The Athletic", o novo dono dos Blues conversou sobre a possível transferência do craque português, apesar do site ainda não ter confirmado uma tentativa na contratação do atacante, de 37 anos, do Manchester United, para a próxima temporada.

Premier League e governo britânico aprovam venda do Chelsea para consórcio liderado pelo empresário Todd Boehly Foto: Patrick T. Fallon/AFP

Além do Chelsea, Ronaldo recebeu também sondagens do PSG, da França, e do Bayern de Munique, da Alemanha. Ainda de acordo com o portal, o atacante tem carinho pelo Manchester United, mas está insatisfeito com a falta de movimentação no mercado de transferência. O jogador português acredita que os rivais estão se reforçando com atletas importantes.

Na última temporada, Cristiano Ronaldo foi artilheiro pelo Manchester United, mas não conseguiu a classificação para a Champions League e também não conquistou títulos. Por outro lado, o atacante ainda acredita em uma evolução no clube inglês após a chegada do treinador Erik ten Hag, ex-Ajax, da Holanda.