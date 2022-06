Maracanã volta a ter estado do gramado como centro das atenções - Divulgação/Twitter Maracanã

Publicado 25/06/2022 16:25

A Casa Civil do Governo do Rio notificou Maracanã, Flamengo e Fluminense para que a decisão de impedir o jogo do Vasco no estádio, contra o Sport, seja reconsiderada, sob pena de sanções previstas no contrato. A informação é do site 'Ge' e foi confirmada pela reportagem.



Após a recusa para mandar seu jogo no dia 3 de julho pela Série B, o Vasco se movimentou junto ao Governo do Estado para tentar a liberação e também entrou na Justiça. Na notificação, a Casa Civil alega que há "flagrante infração ao previsto no Termo de Referência e demais documentos" no Termo de Permissão de Uso do Complexo, que impede que sejam vetadas partidas de outros clubes do Rio no estádio de maneira injustificada.



O Consórcio que cuida do Maracanã, entretanto, mantém o argumento técnico de que mais uma partida prejudicaria o estado do gramado, que foi recentemente reformado, sob o custo de R$ 4 milhões, e já apresenta sinais de desgaste com os jogos da dupla Fla-Flu.



A cláusula 19ª do Termo de Permissão do Maracanã prevê sanções desde multas a até o cancelamento da permissão a Flamengo, que é o permissionário, e Fluminense, interviente anuente. O Rubro-Negro entrará na Justiça contra a decisão e pretende anexar documentos que comprovem a necessidade de não aumentar jogos no estádio e o histórico de danos em outros anos por causa do excesso de partidas.



Ação de vereadores no MP

Os vereadores do Rio Tarcísio Motta (PSOL) e Alexandre Isquierdo (União) também enviaram ofício ao Ministério Público do Rio para pedir apuração sobre a decisão do veto ao Vasco. O clube alega que a decisão é uma retaliação com a reclamação em relação ao aluguel cobrado (R$ 250 mil mais R$ 130 de despesas na operação do estádio) pelo Maracanã na partida contra o Cruzeiro.



"O Maracanã é público! Foi construído e reformado (várias vezes) com dinheiro público! Sua concessão não pode contrariar os interesses do conjunto dos cidadãos. A negativa do consórcio é sem fundamento, absurda e nos fez acionar o MP. O Maraca é de todas as torcidas", escreveu Tarcísio no Twitter.



O vice de futebol do Flamengo e também vereador Marcos Braz (PL) respondeu à postagem do colega vascaíno: "Quando é para pagar despesas de manutenção, não é (público)".