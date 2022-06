Raphinha - DOUGLAS MAGNO / AFP

Publicado 25/06/2022 16:00

Rio - Um dos destaques da Seleção Brasileira, o meia-atacante Raphinha está perto de trocar o Leeds United, da Inglaterra, por um rival da Premier League. De acordo com o portal britânico "The Athletic", o Arsenal promete intensificar as conversas com o jogador, de 25 anos, com uma nova proposta nos próximos dias para o ex-jogador luso-brasileiro Deco, que é o empresário do atleta.

Nos últimos dias, o Arsenal recebeu uma recusa do Leeds após a diretoria do clube inglês entender que o valor era baixo. O atual time de Raphinha deseja receber pelo menos 55 milhões de euros (R$ 303 milhões) para liberar o meia-atacante.

No entanto, o Arsenal não é o único interessado na contratação de Raphinha. O Barcelona, Chelsea e Tottenham monitoraram a situação do meia-atacante. Além disso, o clube espanhol encaminhou uma oferta pelo jogador brasileiro, mas o Leeds recusou a proposta.