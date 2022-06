Gabriel Jesus deixa o Manchester City e acerta com Arsenal - Foto: Nick Potts/AFP

Gabriel Jesus deixa o Manchester City e acerta com ArsenalFoto: Nick Potts/AFP

Publicado 26/06/2022 18:30

Rio - Gabriel Jesus é o novo reforço do Arsenal para a próxima temporada. O atacante, de 25 anos, vai deixar o Manchester City após cinco temporadas. A transferência foi acertada por 45 milhões de libras (cerca de R$ 289 milhões), e o jogador vai assinar contrato por cinco anos. Além disso, o atleta pode ter o maior salário dos Gunners, por 10 milhões de libras (R$ 64 milhões) livres de impostos por temporada. A informação é do portal "GE".

A negociação entre Arsenal e Manchester City ocorreu há dois meses. Os Gunners eram os favoritos para contratar Gabriel Jesus. Além do clube inglês, o PSG, Real Madrid, Tottenham e Chelsea, chegaram a monitorar a situação do atacante. No entanto, o protagonismo na equipe londrina e a proposta salarial atraíram o atleta.

A negociação foi conduzida pelos empresários Cacá Ferrari, Paulo Pitombeira e Marcelo Pettinati, com os clubes. O contrato de Gabriel Jesus será assinado nesta terça-feira, com vínculo até 2027. O atacante é esperado para a pré-temporada, que iniciará na quarta-feira.