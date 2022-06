L'Etape Rio 2022 - Foto: Pedro Cury/L'Etape

L'Etape Rio 2022Foto: Pedro Cury/L'Etape

Publicado 26/06/2022 17:20

Rio - O atleta brasileiro Vinicius Moretti, campeão de mountain bike maratona (XCM) na categoria Master A1, conquistou neste domingo (26) o título do L'Étape Rio, prova brasileira do Tour de France que replica o padrão de qualidade do maior torneio de ciclismo de estrada do mundo. Em frente à Marina da Glória, às 6h, quase 2 mil ciclistas se alinharam para a largada da prova. Na ocasião, o evento contou com dois percursos: o longo de 102 quilômetros com altimetria de 1096 metros, e o curto, com 46 quilômetros e altimetria de 450 metros.

Nascido em Votuporanga (SP), Moretti vive grande fase após ter conquistado o título nacional e se destacar em competições emblemáticas do ciclismo, como o Brasil Ride. O ótimo momento do atleta rendeu a assinatura com a equipe Pedal Power. Com o percurso longo (102km) da prova, ele iniciou na Marina da Glória, na zona sul, e passou pela Vista Chinesa e a Mesa do Imperador. Na segunda colocação, Guilherme do Couto atingiu 2h41min11s, enquanto Raphael Serpa completou o pódio, com 2h41min21s.

Na prova feminina, Fernanda Martello conquistou o título, com a marca de 2h57min55s. Na segunda colocação, Cristiane Pereira atingiu 2h59min33s, enquanto Ana Luiza Cavalcante, foi a terceira colocada, com 2h59min37s. A competição foi uma prévia para esquentar o Tour de France, que inicia no dia 1º de julho Copenhague, na Dinamarca, com um percurso de 3.328 km. A competição reunirá a elite do ciclismo de estrada mundial.

"Tenho competido praticamente todos os finais de semana. Eu quero ganhar de novo o Brasileiro de ciclismo no XCM e também no XCO (cross-country olímpico). Foi uma prova muito top. O clima parecia que não seria tão favorável, mas para mim foi ótimo. Eu gosto do tempo frio. Choveu, mas tudo bem. O percurso é lindo", destacou Vinicius Moretti.

"A subida foi dura, mas na medida para um cara mais forte como eu, que não sou escalador puro. Consegui passar pelos escaladores e fiz a descida de forma controlada, pois era necessário cuidado. Foram quatro escapadas até o final. No túnel, senti que eu teria grandes chances, com força. Vim sozinho até a chegada", completou.

"O L’Étape Rio tem uma organização única. Cada detalhe é muito bem feito. É para o ciclista se sentir como se estivesse em uma etapa do Tour de France mesmo, como se fosse um ciclista profissional. O Rio é lindo. Sem palavras", concluiu.