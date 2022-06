Jorge Jesus recebeu homenagem em melancia - Divulgação/Fenerbahçe

Publicado 27/06/2022 10:44

Durante a pré-temporada do Fenerbahçe, Jorge Jesus foi surpreendido com uma homenagem inusitada. Um chef de cozinha esculpiu o rosto do treinador português numa melancia e colocou à mostra no local onde a delegação turca faz as refeições.



Jesus posou para foto com o chefe e a melancia, e o Fenerbahçe postou nas redes sociais com o texto: 'Um pouco de arte'.



Biraz da sanat pic.twitter.com/16hB63Ll8N — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 27, 2022

O Fenerbahçe de Jorge Jesus faz a pré-temporada de olho no confronto decisivo contra o Dynamo de Kiev, pela fase preliminar da Liga dos Campeões. O treinador estreou com um empate em 2 a 2 pelo clube turco e conseguiu uma vitória por 4 a 0 em amistosos de preparação até o duelo contra os ucranianos, no fim de julho.