Enderson Moreira acerta com BahiaFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 26/06/2022 20:54

Rio - O Bahia não demorou para encontrar um substituto para Guto Ferreira. No início desta tarde, a diretoria do Tricolor de Aço anunciou Enderson Moreria como novo treinador da equipe para o restante da temporada.

Enderson Moreira assina contrato até dezembro com Bahia Foto: Divulgação/Bahia

Campeão da Série B em três oportunidades, Enderson assinou contrato até dezembro deste ano e já vai comandar o Bahia no próximo compromisso do clube, que será fora de casa contra o Brusque, na próxima terça-feira, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão.

No ano passado, Enderson conquistou o título com o Botafogo. Na oportunidade, ele também assumiu o Glorioso no meio do Campeonato, mais precisamente na 14ª rodada e com o time carioca no 14º lugar e a 11 pontos do G-4. O técnico ganhou a Série B pelo América-MG, em 2017, e pelo Goiás, em 2012.

Essa é a segunda passagem do Enderson Moreira pelo Bahia. Na primeira vez, ele ficou no comando do Tricolor de Aço entre junho de 2018 e março de 2019. Em 58 jogos como técnico do Bahia, Enderson conseguiu 21 vitórias, 20 empates e 17 derrotas.