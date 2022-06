Neymar não fez boa temporada pelo PSG - Foto: Divulgação/PSG

Publicado 26/06/2022 20:24

Rio - A repercussão da entrevista do presidente do PSG, Nasser Al-Khelaïfi, ao jornal espanhol "Marca", sobre a permanência de Neymar no Paris Saint Germain, foi bastante negativa para o craque brasileiro. Na ocasião, o dirigente minimizou a permanência do atacante. De acordo com o portal "RMC Sport", o jogador, de 30 anos, estaria aberto a uma saída do clube francês nesta temporada.

"Não podemos falar desses temas na imprensa. Uns virão, outros irão, mas são negociações privadas", afirmou Nasser Al-Khelaïfi.

Ainda de acordo com o portal, a possível saída de Neymar é bastante complicada. A partir do dia 1º de julho, o contrato do atacante receberá uma renovação automática até 2027. Além disso, o jogador não gostaria de se mudar de país no ano em que a Copa do Mundo será disputada. Entretanto, as vaias da torcida ao longo da última temporada balançaram o atleta.

Em 2021/22, Neymar viveu a pior fase pelo PSG. Ao todo, foram 28 partidas disputadas, com apenas 13 gols marcados e 8 assistências.