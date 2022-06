Rede véu de noiva no Estádio do Maracanã - Divulgação/Maracanã

Publicado 27/06/2022 13:52

Rio - O Flamengo se manifestou, na tarde desta segunda-feira, sobre a ação na Justiça movida pelo Vasco para mandar seu jogo contra o Sport, no próximo dia 3, pela Série B, no Maracanã. Em sua defesa, o Rubro-Negro afirma que a tentativa do rival pela liberação do estádio é uma "tese de botequim".

"O que se tem é uma tese, baseada em lógica de discussão de torcedor, que comumente ocorrem nos botequins da cidade. À evidência, não pode o Flamengo basear suas decisões, dentro do âmbito da discricionariedade de uma administração profissional, em lógica de conversa de botequim", diz o trecho da defesa obtido pelo site "GE".

O Flamengo também alega que o veto à partida tem como objetivo a preservação do gramado, uma vez que o Fluminense entra em campo um dia antes, contra o Corinthians, e afirma que a intenção do Vasco é lucrar mais do que se o jogo fosse realizado em São Januário.

"Não haveria qualquer problema em se pretender ganhar mais, desde que a maximização dos lucros não prejudique a preservação do gramado do Estádio do Maracanã e, assim, não coloque em risco a saúde dos jogadores de futebol e afete a qualidade do espetáculo futebolístico oferecido ao público", afirmou o Rubro-Negro.

No último sábado, Flamengo e Fluminense foram notificados pelo Governo do Rio de Janeiro, através da Casa Civil, por vetarem a partida do Vasco. O documento pede que o consórcio reveja sua decisão, sob pena de imposição de sanções aos clubes.