Diogo Mussi (à esquerda) e Rodrigo Mussi - Reprodução/Internet

Publicado 14/07/2022 10:19

Rio - Diogo Mussi voltou a se manifestar sobre a briga com o irmão, Rodrigo Mussi, através do Instagram Stories, na noite desta quarta-feira. Após descartar uma reconciliação com o ex-BBB, o advogado negou querer fama e relatou ameaças que vem recebendo nas redes sociais.

"Por que as atualizações de saúde não foram direto para o Instagram do Rodrigo e era você quem dava? Ganhar fama?", perguntou uma pessoa. "Mais um doente. Eu não tinha acesso ao Instagram dele desde sua saída do BBB. Sabe quantos jornalistas tentaram ter acesso ao seu prontuário? Concentrei as informações médicas em mim para preservar sua imagem. Com isso, você não viu fake news, não teve sensacionalismo, não vazou uma imagem dele sequer. Para de ser alienado. Faço o que com a fama? Não ligo pra isso, não. Vai se tratar", rebateu.

O advogado também informou aos fãs que ele não trabalha com a internet e que vem recebendo algumas ameaças através das redes sociais. "Vou trabalhar, porque o que me dá dinheiro não é a internet, ao contrário do que pensam os haters. E sobre os haters, vou começar a expor vocês, as mensagens que eu recebo, os desejos de morte", disse.