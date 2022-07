Após irmão esquecer de pagar a conta, Juliette quase tem água cortada - Reprodução de vídeo

Publicado 14/07/2022 09:56

Rio - Juliette Freire, de 32 anos, passou por um grande perrengue recentemente. A campeã do 'Big Brother Brasil 22' usou o Instagram Stories, nesta quarta-feira, para contar que quase teve sua água cortada após o irmão esquecer de quitar a conta.

"Simplesmente o meu irmão esqueceu de pagar a água. Sim, meus caros, a água. E um belo dia chegou um homem aqui dizendo que ia cortar minha água. O sangue saiu do meu corpo, tive cinco infartos e três AVCs. Eu disse: 'Não é possível'. Eu acho que o homem da portaria deve ter dito: 'Uma milionária sem pagar a água?'", brincou ela, ao relatar a situação.

Juliette, então, entrou em contato com o irmão para saber mais sobre a situação. "Para resumir a história: corri e liguei (para o irmão). E ele: 'Não, acho que eu paguei'. E ele tinha esquecido mesmo", contou ela, que deixou claro que tudo foi resolvido. "A gente saiu desesperado para pagar e pagou tudo na hora. Mas até aí eu já tinha chamado 58 palavrões, jogado as coisas para cima, estourado parede. A sorte é que ele não estava aqui, senão eu já estava presa", divertiu-se.

Por fim, a ex-BBB e cantora disse que não gosta de deixar as contas atrasarem. “E logo eu que sou doente por pagar. Eu odeio dever. Antes do dia eu já pago minhas coisas. Antes de tudo eu já era assim, na pontinha do lápis, muito organizada. Mas acontece, agora a gente tá rindo, mas na hora foi o surto”.