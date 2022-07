Lais Ribeiro se casa com o ex-jogador de basquete Joakim Noah

Rio - A modelo Lais Ribeiro e o ex-jogador da NBA Joakim Noah subiram ao altar, na tarde desta quarta-feira (13). A cerimônia ao ar livre aconteceu em Trancoso, na Bahia, e reuniu amigos e familiares do casal. Entre os convidados estavam as Candice Swanepoel, Sara Sampaio, Jasmine Tookes, além de Cleo Pires e Elba Ramalho, que fez um show na ocasião. No último sábado, Lais e Joakin se casaram no religioso em uma igreja em Miguel Alves, no interior do Piauí, cidade natal da modelo. Os dois estão juntos desde 2018 e noivos desde 2019.

