Filipe Ret fala sobre se manter profissional em gravação de clipe com AnittaReprodução/Instagram/Steff Lima

Publicado 14/07/2022 09:08 | Atualizado 14/07/2022 10:05

Rio - Filipe Ret, de 37 anos, usou as redes sociais, na noite de quarta-feira, para tirar dúvidas dos fãs acerca de como foi gravar o clipe de sua nova parceria com a cantora Anitta . No Twitter, o rapper definiu "Tudo Nosso" como "caliente", mas alegou não ter enfrentado dificuldade em se manter profissional no momento das filmagens.

"Como foi gravar com Anitta e manter o profissionalismo em dia?", indagou uma fã. "Normal. Sou mais frio do que o gelo do uísque", respondeu Ret.