Anitta rebate comentários de ’ship’ com Filipe RetReprodução/Instagram

Publicado 01/07/2022 11:23

Rio - Após divulgar fotos de seu novo clipe com Filipe Ret e ser "shippada" com o cantor, Anitta usou as redes sociais, na última quinta-feira, para ratificar que está comprometida. No Twitter, a cantora citou o relacionamento com o produtor Murda Beatz e afirmou que quando está namorando, não abre espaço para "exceções".