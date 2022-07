Pabllo Vittar revela preferência na hora do sexo - Reprodução de vídeo

Publicado 01/07/2022 09:26

Rio - Pabllo Vittar, de 28 anos, deu detalhes de sua vida sexual durante uma entrevista ao podcast 'PodDelas', apresentado por Tata Estaniecki e Boo Unzueta, no Youtube. A drag queen revelou ser 'passiva' no sexo após falar sobre sua rotina de exercícios físicos.

"Eu não gostava (de malhar), mas é algo que você aprende. Eu preciso, porque o meu show já é um cardio, pulando, dançando. Então, eu faço. Óbvio que 100% é por causa do meu trabalho, mas também é por saúde. Eu odeio ficar fungando, 'ai tô cansada', não. Eu gosto de estar sempre ativa, quer dizer não ativa (no sexo), ativa no trabalho, o outro é só passiva mesmo", entregou.

Na entrevista, Pabllo também revelou o segredo de seu bumbum durinho. "Por exemplo: eu quero deixar meu bumbum durinho, porque quero usar uma sainha, aí vou lá e faço só aquele treino para o bumbum ficar pumping", destacou.

Veja o vídeo: