Danielle Winits estrela a peça A MentiraGuilherme Lima/ Divulgação

Publicado 01/07/2022 05:00 | Atualizado 01/07/2022 08:08

Rio - Vale a pena mentir para proteger quem se ama? Esse é um dos grandes questionamentos da peça 'A Mentira', estrelada por Danielle Winits e Miguel Falabella, que reestreia nesta sexta-feira, no Teatro Claro, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Em entrevista ao Dia, a atriz opina: "Só acredito na verdade como norte e alimento no que tange o compromisso em todo e qualquer tipo de relação. A mentira reafirma em muitos casos uma característica narcísica e perversa, na qual condiciona as relações a terem prazo de validade", reflete.

Apesar de delicado, o assunto é retratado de forma leve e divertida. Para Danielle, esse é um dos motivos para o grande sucesso do espetáculo, que também conta com os atores Alessandra Verney e Fred Reuter no elenco. "'A Mentira' é retratada como uma prática tragicômica, porém nos leva a questionarmos uma grande parte da sociedade que vive refém da hipocrisia nas relações. Creio esse ser o grande motivo pelo qual a peça tem sido um grande sucesso, sim! As pessoas se divertem na mesma proporção na qual se questionam individualmente", opina.



Se na peça, a personagem de Danielle, Alice, surpreende o marido de sua melhor amiga com outra mulher, na vida real, a atriz nunca passou por situação parecida. "Que eu me lembre nunca flagrei, como a minha personagem. Porém, já vivi um dilema com relação a contar ou não pra alguém, não próxima a mim, que estava entrando num relacionamento com alguém, que já havia me relacionado, e que era detentor de uma personalidade narcísica perversa", revela.

Ela ainda garante que, se estivesse 'do outro lado', gostaria de saber da traição do amado. "A amizade verdadeira pra mim só existe se for pautada em transparência e lealdade. Então, sim, com certeza gostaria de saber! O que eu faria com a informação caberia apenas a mim, mas a amizade sem dúvida permaneceria intacta e mais forte ainda", frisa.

A parceria com Miguel Falabella no palco também é motivo de felicidade para a atriz. "Dividir o palco novamente com Miguel e partilhar ao longo de anos nossa paixão pela profissão e pelo teatro tem sido um dos melhores presentes em toda minha carreira, assim como pra minha vida. Nossa relação de cumplicidade reflete no palco, sem dúvida alguma. Por vezes, confesso, me pego admirando esse gigante em cena, porque sou apaixonada e fascinada pelo homem Miguel, que no palco se mistura com o artista. Ele me alimenta com a sua genialidade e me faz crescer. Ele me faz tão melhor do que sou…. essa que é a verdade", admite.

Além da peça de teatro, Danielle grava o filme 'De repente Miss' e faz parte do elenco da série 'A Ponte', exibida no HBO Max. Mesmo com tanto trabalho, ela confessa que sente falta de fazer novela. "Sou uma soldada do meu ofício. O teatro é meu berço, minha raiz, um alimento potente e essencial pra mim. Porém, sempre estive, estou e estarei pronta pra qualquer destino que a vida me reservar no que tange o meu trabalho. Tenho muita saudade de fazer novela. Muita mesmo. O streaming e o cinema têm me escolhido mais há algum tempo já, mas com certeza sinto saudade do que ainda não vivi em uma novela! Faz parte da minha vida. Sou noveleira assumida e muito grata por todas as minhas personagens".

Serviço:

A Mentira

Temporada: de 1º de julho a 21 de agosto

Sessões: Sextas e Sábados, às 21h; Domingos, às 18h

Local: Teatro Claro Rio

Shopping Cidade Copacabana

Endereço: Rua Siqueira Campos, 143 - 2º Piso - Copacabana.

Ingressos: a partir de R$200 (inteira)